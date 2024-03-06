Брюссель и Вашингтон не должны подталкивать Киев к миру, поэтому Западу стоит отказаться от попыток принудить Украину к началу переговоров с Россией. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил глава Совета по национальной безопасности (СНБО) республики Алексей Данилов.

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«Предупреждая разного рода "инсайты", прогнозы экспертов, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня" (...) Усилия международных посредников (...) необходимо направить не на убеждение Украины», — говорится в сообщении.

Глава СНБО подчеркнул, что украинские власти твердо убеждены в необходимости отказа от переговоров и не готовы идти ни на какие уступки.

Ранее о подготовке Киева к возможной активизации мирного процесса рассказали американские журналисты. По мнению колумнистов Foreign Affairs, президент Украины Владимир Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Москвой.