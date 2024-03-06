На Украине остались без света 30 населенных пунктов из-за пожара на подстанции

В Хмельницкой области Украины произошел пожар на подстанции. Из-за возгорания были отключены воздушные линии электропередачи, сообщает Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

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Как уточнили в ведомстве, суммарно без света остались более 14 тысяч человек, проживающих в 30 населенных пунктах. К восьми часам утра пожар потушили.

«Без напряжения (по состоянию на восемь часов утра — прим. «Ленты.ру») оставалось более 2,5 тысячи абонентов. Продолжаются восстановительные работы», — пояснили в Минэнерго Украины.

Ранее стало известно о разрушениях объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Информацию об этом подтвердил назначенный Киевом глава областной администрации. Он заявил, что инфраструктура получает повреждения третий день подряд, но не уточнил количество объектов и степень разрушения.