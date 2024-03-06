Медведчук назвал единственный сценарий сохранения Украины

Украина имеет единственный шанс сохранить свою государственность путем отказа от нацизма, русофобии и военной истерии. Об этом написал украинский оппозиционер, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в колонке на платформе "Смотрим".

Он назвал три возможных сценария будущего Украины. Первый - превращение Киева в военный таран против Москвы, когда "Украина становится для России примерно тем же, что Израиль для арабского мира".

Медведчук заявил о нищете и унижении Украины на пути в ЕС

"Израиль осуществляет военное присутствие коллективного Запада на Ближнем Востоке, за что получает щедрое финансирование. Вот по такой схеме Зеленский и строит будущее Украины", — считает он, отмечая, что этот сценарий "несостоятелен ни в экономическом, ни в военном, ни в политическом отношении". "Выборы 2019 года показали, что президент войны украинскому народу не нужен. Но у Зеленского не хватило ни воли, ни ума, ни профессионализма стать президентом мира. Он понимает, что любой мир погубит его политическую карьеру. А любая война заканчивается миром", — написал Медведчук.

Вторым сценарием он назвал Украину как часть России. Такое развитие событий успешно реализуется, поскольку РФ контролирует пятую часть украинских территорий, пишет он.

"И что бы там ни утверждала западная пропаганда, украинцы на новых территориях сделали свой выбор в пользу России. Запад обвиняет Россию в агрессии, но именно в России ищут спасение большинство украинских граждан", — считает лидер "Другой Украины".

Третий сценарий, по его словам, связан с "последним шансом для Украины". Медведчук напомнил о заявлениях российских политиков, которые подчеркивали возможность сохранения страны как мирного, нейтрального государства, где нет русофобии и дискриминации, а также героизации нацистов.