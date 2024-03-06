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Обсуждение конфискации активов России для Украины раскололо Запад

США и страны Европейского союза (ЕС) не могут достичь договоренностей в вопросе конфискации российских активов для финансирования Украины. О расколе среди западных союзников пишет американский журнал Politico.

Обсуждение конфискации активов России для Украины раскололо Запад
© Lenta.ru
«Раньше никогда не делалось попыток конфискации активов стран», — цитирует издание аналитика Атлантического совета при НАТО Чарльза Личфилда.

По словам эксперта, подобные действия хотя и могут казаться европейцам и американцам «обоснованными с моральной точки зрения», однако не имеют под собой никакой правовой основы.

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