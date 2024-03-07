Пентагон: США в настоящее время не планируют отправлять военных в сектор Газа

WP: в США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия
Внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес заявил, что Вашингтон, вероятно, обсуждает возможность введения ограничений для Израиля на применение американских вооружений в случае проведения властями еврейского государства масштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
По его словам, американский президент Джо Байден и его ключевые советники пока не приняли каких-либо решений по данному вопросу.
«Но сам факт того, что должностные лица, как кажется, обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе», — сказал журналист.
Кроме того, по его мнению, это отражает острые разногласия Вашингтона с израильским руководством относительно атаки на Рафах.
Ранее в Пентагоне заявили, что США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу.
Также США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа.