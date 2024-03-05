Байден заявил, что опережает Трампа по опросам

Президент США демократ Джо Байден уверен, что идет в предвыборной гонке впереди республиканца Дональда Трампа, невзирая на неутешительные для себя выводы социологов.

"Мои результаты по опросам? О последних пяти опросах вы, ребята, не сообщали. Я побеждаю. Пять [опросов]! Пять подряд", - утверждал нынешний глава американской администрации, беседуя с журналистами в штате Мэриленд перед возвращением в Белый дом из загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. "Ребята, вы хоть посмотрите [такие опросы] в The New York Times. Отличная газета", - добавил Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он был хотел подать однопартийцам, переживающим по поводу того, что исследования социологов указывают на более высокую популярность Трампа и наличие у него большей поддержки со стороны электората.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. 77-летний Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно он будет официально выдвинут Республиканской партией США в качестве ее кандидата в президенты в ноябре. Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.

Опрос показал, что Байден уступает по поддержке избирателей как Трампу, так и Хейли

Как показывают обнародованные 2 марта результаты опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем, Байден уступает по уровню поддержки американских избирателей своему предшественнику на посту президенту Трампу. Исследование свидетельствует о том, что 48% граждан США готовы поддержать на выборах Трампа, 43% - Байдена.

При этом опубликованные 22 февраля итоги опроса, который был организован Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, продемонстрировали, что почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.