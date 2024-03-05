Писториус: разговор военных о поставках ракет Taurus был теоретическим

Слитая запись разговора немецких военных о поставках Киеву ракет Taurus носила теоретический характер. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает «Прайм».

По его словам, ни он, ни канцлер ФРГ не принимали политического решения об использовании на Украине ракет Taurus.

«Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов», — отметил Писториус.

Он добавил, что в слитом разговоре немецких военных они обсуждали то, что «обсуждается всеми уже весь последний месяц». Писториус назвал их беседу «просто дискуссией профессиональных экспертов и не более того».

Напомним, что на прошлой неделе главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. Позже немецкие СМИ признали подлинность записи, а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая ее часть и так была доступна общественности. В итоге канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о начале тщательного расследования утечки.