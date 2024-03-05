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Глава Минобороны ФРГ заявил о теоретическом характере разговора немецких военных

Слитая запись разговора немецких военных о поставках Киеву ракет Taurus носила теоретический характер. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает «Прайм».

Писториус: разговор военных о поставках ракет Taurus был теоретическим
© globallookpress.com

По его словам, ни он, ни канцлер ФРГ не принимали политического решения об использовании на Украине ракет Taurus.

«Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов», — отметил Писториус.

Он добавил, что в слитом разговоре немецких военных они обсуждали то, что «обсуждается всеми уже весь последний месяц». Писториус назвал их беседу «просто дискуссией профессиональных экспертов и не более того».

Напомним, что на прошлой неделе главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. Позже немецкие СМИ признали подлинность записи, а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая ее часть и так была доступна общественности. В итоге канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о начале тщательного расследования утечки.

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