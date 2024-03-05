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Президент Чехии допустил отправку западных войск на Украину

Чешский президент Петр Павел допустил отправку иностранных солдат на Украину. С таким заявлением он выступил по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, его цитирует Novinky.cz.

Президент Чехии допустил отправку западных войск на Украину
© Lenta.ru

Павел призвал европейских лидеров не ограничивать себя в вопросе помощи Украине.

«Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — отметил глава государства.

Макрон заявил, что Франция не будет посылать своих военных на Украину

Он указал, что необходимо найти новые варианты расширения поддержки Киева.

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