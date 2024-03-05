Госдеп предупредил о «военных сюрпризах» от ВСУ для России

Вашингтон верит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили военные сюрпризы для России, и ждет результатов, рассказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

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Чиновник пояснил, что США уверены: у Киева есть план, реализация которого позволит ВСУ добиться побед на поле боя.

«Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — отметил Миллер.

Напомним, что в первой половине 2023 года западные военные эксперты предрекали успех украинским военным. Они предполагали, что ВСУ удастся взять под контроль значительные территории. Вместе с тем, ряд экспертов предсказывал, что украинцам предстоит столкнуться со значительными проблемами.

Во второй половине прошлого года специалисты начали анализировать причины неудач ВСУ.

По их мнению, вооруженные формирования Украины потерпели ряд поражений в силу наличия у ВС РФ излишне эшелонированных линий обороны, современных вертолетов, танков, а также ряда других факторов, не предусмотренных при составлении плана контрнаступления.