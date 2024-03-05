Шольц высказался о переговорах РФ и Украины в 2022 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и Украина не согласовали проект мирного договора в ходе переговоров в Турции в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шольца, информация о том, что Россия и Украина подготовили мирный договор, но этому помешали западные политики, является «российской пропагандой». Канцлер считает, что настоящая причина отсутствия договоренности между странами — наступление российских Вооруженных сил на востоке Украины.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден. Полная ерунда!», — заявил он.

Ранее Шольц еще раз заявил, что выступает против передачи Украине ракет Taurus.