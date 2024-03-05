В Молдавии ликвидировали канал бегства украинских уклонистов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии задержала очередную группу, которая помогала гражданам Украины незаконно перейти границу, чтобы уклониться от призыва в армию. Об этом сообщается на сайте Пограничной полиции республики.

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Отмечается, что задержанные помогали украинским уклонистам незаконно пересекать границу на лодках через Днепр. За это они просили от семи до восьми тысяч долларов, из которых 1,5 тысячи получал состоявший в группе сотрудник пограничной полиции Молдавии. Последний ставил штампы в паспорта иностранцев по прибытии на место.

По ликвидированному каналу прошли группы из 10 украинцев. Правоохранители провели обыски в городах Дондюшаны и Окница, а также на пунктах пропуска через границу. Начато расследование.

Ранее четверо мужчин в Одесской области попытались пересечь государственную границу и сбежать с Украины, обмотавшись изотермическими одеялами. Они были пойманы сотрудниками Пограничной службы республики.