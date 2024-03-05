Армения собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа, решив логистические вопросы с помощью Египта. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции, в которой он участвовал вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС

«Мы присоединяемся к призывам международного сообщества установить режим прекращения в Газе. Мы высоко оцениваем усилия Египта по обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу», — заявил армянский премьер.

Он добавил, что Ереван нуждался в советах и поддержке партнеров в Египте, чтобы решить логистические проблемы при отправке грузов.

«Мы благодарим президента за готовность поддержать это дело», — сказал Пашинян.

Премьер также рассказал египетской стороне о ситуации на Южном Кавказе и отношениях между Арменией и Азербайджаном. Глава правительства добавил, что Ереван готов начать процесс делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, согласно которой страны СНГ признают территориальную целостность друг друга в тех границах, в которых они были при СССР.

Пашинян отправился в Египет с двухдневным официальным визитом. Он планировал провести встречу в президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с генеральным секретарем Лиги арабских государств и с другими официальными лицами и представителями духовенства.