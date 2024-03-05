В Грузии назвали условие экстрадиции Саакашвили на Украину

Украина не обращалась к Грузии по вопросу экстрадиции своего гражданина, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Тбилиси 1 октября 2021 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Чтобы быть экстрадированным, Саакашвили должен был совершить преступление на Украине и его выдачи должна требовать украинская сторона. Украина точно не обращалась к нам по вопросу экстрадиции», – сказал глава Минюста Грузии.

Глава ведомства напомнил, что Саакашвили «лечится в клинике» и «судебные инстанции всех уровней отказали ему в вывозе из Грузии по гуманитарным соображениям».

Рати Брегадзе также призвал грузинских политиков «не подчиняться призывам и определенным заданиям бывшего президента, так как тот не является гражданином Грузии, следовательно, не имеет права участвовать в местной политике, в выборах в Грузии или быть членом партии».

Зурабишвили оценила перспективы помилования Саакашвили

Между тем, в Грузии продолжается акция по сбору подписей среди граждан с обращением к президенту Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Параллельно ряд европейских политиков просит освободить Саакашвили «из гуманитарных соображений».

Напомним, Саакашвили нелегально пробрался в Грузию из Украины в контейнере с молочными продуктами на пароме.