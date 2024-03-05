Автономии Гагаузия хотят сократить финансирование

Депутаты правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования автономии Гагаузия из государственного бюджета. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Конституционный суд республики признал данное сокращение финансирования незаконным.

По словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Молдавии Раду Мариан, решение КС было принято к сведению. Он подчеркнул, что от суда ожидают мотивированную часть решения, на основе которого планируют вмешаться посредством нового закона.

Раду добавил, что комиссия добьется того, чтобы возмещение НДС в автономии осуществлялось так же, как и в других регионах страны.

До этого Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии.

Глава Конституционного суда страны Домника Маноле заявила, что решение инстанции является окончательным и вступает в силу с момента его принятия.