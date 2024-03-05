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В Германии назвали виновного в утечке разговора офицеров ФРГ

© U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan

Утечка беседы германских офицеров о возможных атаках на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил бундесвера бригадного генерала Франка Грефе, находившегося в это время в Сингапуре.

Об этом пишет издание Bild.

«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сингапуре немецкий генерал посещал авиавыставку Singapore Airshow.

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Мишель Обама прокомментировала слухи о выдвижении на пост президента США

© Вечерняя Москва

Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель не будет выдвигаться на пост президента в 2024 году. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в ее офисе.

Барак Обама ранее сказал, что полностью поддерживает избирательную кампанию действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Однако в обществе демократов неоднократно обсуждали возможность замены Байдена на Мишель Обаму.

— Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, — следует из заявления офиса Обамы, опубликованного телеканалом NBC News.

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Премьер Венгрии заявил о конце гегемонии Запада

Гегемония Запада подошла к концу, идет формирование нового мирового порядка. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в МИД на ежегодном совещании венгерских послов.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, Орбан отметил, что "гегемония Запада подошла к концу и сегодня это уже никто не оспаривает".

"Зарождается новый мировой порядок, и ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", - предупредил он венгерских послов, работающих за рубежом.

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МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест двух видных российских военачальников, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова были выданы в контексте ситуации на Украине.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

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В Китае перестали говорить о «мирном воссоединении» с Тайванем

© News.ru

Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные, передает Reuters со ссылкой на доклад, представленный премьером Госсовета КНР Ли Цяном на открытии Всекитайского собрания народных представителей. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении».

Вместе с тем Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в 2024 году. Отмечается, что военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти президента Си Цзиньпина. Процент роста военных расходов постоянно превышал годовой целевой показатель внутреннего экономического роста во время его пребывания у власти. Согласно отчету правительства, в этом году целевой показатель роста на 2024 год составляет около 5%, что аналогично цели прошлого года.

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Иностранные инвестиции в российскую экономику рухнули

По итогам 2023 года суммарный объем иностранных венчурных инвестиций в российские бизнес-проекты рухнул в 15 раз и опустился до отметки в 55 миллионов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства инноваций Москвы.

При этом 73 процента (40 миллионов долларов) зарубежные инвесторы вложили в одну компанию, занимающуюся разработкой ультратонких умных контактных линз. Для сравнения — в 2022 году суммарный объем иностранных вложений в перспективные российские бизнес-проекты оценивался в 814 миллионов долларов.

В целом рынок венчурных инвестиций в России по итогам 2023 года составил 118,2 миллиона долларов. За 12 месяцев показатель сократился более чем в 10 раз. В 2022 году размер подобных инвестиций в российскую экономику оценивался в 1,252 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-декабре показатель достиг исторического минимума за последние семь лет, резюмировали эксперты.

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Появились кадры уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

© Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили третий американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры уничтожения техники опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram.

Машину поразили в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении. Удар по танку из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) нанесли бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Также стали известны позывные военнослужащих: командир расчета Гепард, Десант, Ирокез и Малой. Визуальный контроль и корректировку с беспилотника провели бойцы 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут.

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В Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

Лифт со взрослыми и детьми упал в многоэтажном доме в Шушарах. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам очевидца, инцидент произошел в многоэтажном доме на Новгородской в Шушарах

«Внутри находились взрослые жильцы вместе с детьми. Лифт сорвался из-за перегруза - в него зашло 14 человек», - отмечает Mash.

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Губерниев высмеял возвращение осужденного футболиста в «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял возвращение осужденного в Нидерландах за перевозку наркотиков футболиста Квинси Промеса в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

«Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол», — заявил журналист.

По его мнению, приличные клубы давно бы отказались от контракта с Промесом.

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Названа самая продаваемая иномарка в России

© Geely

На российском авторынке в феврале реализовано 12,3 тыс. автомобилей Geely, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4,8 тыс. автомобилей.

Всего, по итогам первых двух месяцев 2024 года, продажи Geely в России увеличились в 3,2 раза и составили 21,3 тыс. автомобилей.

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