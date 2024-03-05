Депутат заявил о парламентском кризисе на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что в украинском парламенте начался кризис из-за нехватки голосов у фракции правящей партии «Слуга народа». Об этом сообщает ТАСС.

Депутат заявил, что заседания Рады, запланированные на эту неделю, отменили «ровно за 24 часа». Он связал это со скандалом вокруг разрешений на заграничные командировки для депутатов.

По словам депутата, в некоторых фракциях пообещали «ставить на голосование каждую поправку», в итоге руководство Рады решило отменить заседания. Также он заявил о «проблеме с голосами» членов фракции «Слуга народа».

«Мы вошли в парламентский кризис», - заявил депутат.

Летом 2023 года украинским депутатам запретили выезжать за границу до тех пор, пока не будет доработано законодательство, регулирующее командировки. В марте 2024-го некоторые депутаты заявили, что командировки одобряют в зависимости от голосования за «нужные» законопроекты, к примеру, за законопроект о мобилизации.

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Также в марте СМИ сообщили, что многие депутаты от «Слуги народа» планируют досрочно сложить мандаты. В конце января 2024 года стало известно, что 17 народных депутатов от «Слуги народа» написали заявления на сложение мандатов, но, по данным СМИ, таких нардепов гораздо больше, но их «просто не отпускают».

Украинские СМИ писали, что многих депутатов демотивировал законопроект о мобилизации, за который они не хотели голосовать.