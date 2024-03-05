В Китае назвали цель поездки Ли Хуэя по Европе
Турне спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя по странам Европы призвано «прощупать почву» на предмет возможности мирных переговоров по Украине. Об этом пишет South China Morning Post.
Ранее в МИД КНР заявили, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию. В ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве китайский дипломат подчеркнул, что Пекин намерен содействовать политическому решению украинского кризиса.
При этом китайское издание отмечает, что Китай хочет выяснить, как изменился взгляд Европы на ситуацию с Украиной. И именно этому посвящен тур спецпредставителя КНР по европейскому региону.
Помимо Москвы, дипломат уже побывал в Брюсселе. На переговорах с представителями ЕС он призвал, в том числе и отказаться от введения санкций против китайских компаний.
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Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.