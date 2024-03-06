Белый дом захотел выделить сотни миллионов долларов Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов, выделенных на нужды армии США, для оказания немедленной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия и другого оборудования, так как Киев испытывает нехватку артиллерии. Агентство уточнило, что Вооруженные силы России в последние недели добились небольших территориальных успехов.

Ранее стало известно, что объем невоенной помощи Украине от Запада за 2023 год уменьшился в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.