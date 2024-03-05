Италия потратила на военную поддержку Украины втрое больше официальной суммы

Согласно секретным данным, Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 миллиарда евро. Об этом сообщила газета Il Foglio.

Ранее были опубликованы данные Кильского института, которые свидетельствую о том, что в качестве помощи Украине страны ЕС выделили €85 млрд и это значительно превосходит помощь США (в размере €67,6 млрд). При этом европейская помощь носила в основном финансовый характер, тогда как американцы в большей степени поставляют вооружения.

Расходы Италии на предоставление оружия Украине, по информации аналитиков, составили почти 0,7 миллиарда евро, поставив ее только на 17-ое место среди всех доноров. А немецкая газета Welt, комментируя эту информацию, подчеркнула, что Рим «не делает почти ничего» для помощи украинцам.

В свою очередь газета Il Foglio обратила внимание на то, что озвученные в СМИ данные не учитывают секретные документы.

«Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украине - 2,2 миллиарда евро, что в три раза больше официальной цифры», - говорится в статье итальянского издания.