Президент Бразилии рассказал об отношениях с Путиным и Медведевым

Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва рассказал о хороших отношениях, которые он поддерживает с российским руководством. В частности, он подчеркнул положительное отношение к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале.

© Lenta.ru

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — заявил он.

Лула да Силва обратил особое внимание на инициативу России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе. По его словам, что очень важный политический момент, который был высоко оценен в латиноамериканской стране.

«Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН», — отметил бразильский президент.