Госдеп США назвал виновных в столкновении кораблей КНР и Филиппин

Корабли береговой охраны КНР и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море из-за якобы провокационных действий Пекина. Об этом заявил глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

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"Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника - Филиппины - в свете провокационных действий КНР в отношении законных операций Филиппин в Южно-Китайском море 5 марта", - отметил он.

По словам представителя Госдепа, китайские корабли совершили опасные маневры и использовали водометы против кораблей Филиппин, доставлявших провиант филиппинским военным на корабль Sierra Madre. Он утверждает, что "это привело к ряду столкновений, минимум один филиппинский корабль был поврежден, пострадал филиппинский личный состав, филиппинский экипаж подвергся угрозе".

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Как отметил Миллер, Вашингтон осуждает действия Китая и призывают Пекин отказаться от "опасных и дестабилизирующих шагов". 5 марта береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль был поврежден в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у рифа Жэньай, пострадали четыре человека.

В свою очередь управление морской полиции КНР обвинило филиппинский корабль в том, что тот действовал непрофессионально и опасно, умышленно врезался в китайское судно.