Bloomberg: власти Украины пожаловались на безразличие Китая

В марте 2024 года Китай направил на Украину высокопоставленного дипломата для поиска политического урегулирования украинского кризиса. Однако к украинским дипломатам Пекин относится холодно, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Ли Хуэй, специальный посланник Китая по Евразии, 2 марта побывал в России, а затем отправился на Украину, в Польшу, Германию, Францию и Бельгию. Это второй раунд челночной дипломатии Ли после начала украинского кризиса в феврале 2024 года.

Украинский посол в Китае Павел Рябикин, в свою очередь, запросил около 40 встреч с различными китайскими ведомствами с лета 2023 года, но в Пекине согласились лишь на несколько встреч.

Bloomberg заявило, что власти Китая относятся к украинским дипломатам «с безразличием». Агентство отмечает, что Си Цзиньпин и Владимир Зеленский разговаривали лишь раз после начала украинского кризиса, а с президентом РФ Владимиром Путиным Си за это время встречался уже три раза.