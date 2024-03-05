В Бундестаге потребовали отправить в отставку главу Минобороны ФРГ

«Мы, конечно, хотели бы этого потребовать, поскольку федеральный канцлер заявил, что против поставок каких-либо систем Украине . Но министр обороны в то же время получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих. Это идет в разрез со словами канцлера. Шольцу придется отстранить Писториуса от должности. Поэтому мы потребуем отставки министра», — заявил в интервью «Известиям» Оттен.

С его слов, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но точной даты пока нет. При этом внеочередное заседание комитета бундестага по обороне уже запрошено. Оттен считает, что Писториус виноват в необеспечении должной секретности, поскольку военные общались по незащищенной линии. В аудиозаписи говорилось о применении ракет Taurus и о возможностях использования этих ракет на стороне Украины, но чтобы это не выглядело, как прямое участие Германии в военном конфликте.