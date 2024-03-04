Украина начала с Испанией переговоры о гарантиях безопасности

Украина и Испания начали переговоры о гарантиях безопасности
Украинское правительство и испанские власти начали проведение переговоров о заключении договора, который предоставит Киеву гарантии безопасности, заявили в офисе президента Украины.
Уточняется, что переговорами занимается замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква по поручению Владимира Зеленского и главы офиса Андрея Ермака.
По представленным данным, страны уже обсудили структуру будущего договора и согласовали график переговоров.
Ранее стало известно, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой.