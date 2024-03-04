Украина начала с Испанией переговоры о гарантиях безопасности

Украинское правительство и испанские власти начали проведение переговоров о заключении договора, который предоставит Киеву гарантии безопасности, заявили в офисе президента Украины.

Уточняется, что переговорами занимается замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква по поручению Владимира Зеленского и главы офиса Андрея Ермака.

По представленным данным, страны уже обсудили структуру будущего договора и согласовали график переговоров.