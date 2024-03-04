В Германии мужчина захватил заложников в больнице

В немецком Ахене вооруженный мужчина захватил заложников в местной больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СМИ Германии.

По данным агентства, речь идет о больнице на юго-западе Ахена. Территорию здания уже оцепила полиция. Согласно предварительной информации, внутри находится вооруженный мужчина. О его мотивах и требованиях ничего неизвестно. Несмотря на это правоохранители действуют по плану освобождения возможных заложников.