В Германии мужчина захватил заложников в больнице
В немецком Ахене вооруженный мужчина захватил заложников в местной больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СМИ Германии.
По данным агентства, речь идет о больнице на юго-западе Ахена. Территорию здания уже оцепила полиция. Согласно предварительной информации, внутри находится вооруженный мужчина. О его мотивах и требованиях ничего неизвестно. Несмотря на это правоохранители действуют по плану освобождения возможных заложников.
Ранее в Берлине силовики провели операцию по делу о террористах «Фракции Красной армии». Местом ее проведения стал район Фридрихсхайн. По итогам операции были арестованы два человека.
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