Во Франции заявили, что Макрон очень бурно реагирует на унижения

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с RT заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является незрелым политиком.

По его словам, это видно по тому, как бурно глава государства реагирует на каждое противоречие или унижение.

«Он хочет унизить в ответ», — сказал Филиппо.

Он считает, что это похоже на истерику подростка. По мнению лидера «Патриотов», Макрон непохож на ответственного руководителя государства.

Филиппо также не исключил, что сейчас президент раздражен внутренней ситуацией в республике из-за сельскохозяйственного кризиса.

До этого глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Макрон втягивает Францию в войну.