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Байден продлил действие антироссийских санкций

Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Байден продлил действие антироссийских санкций
© globallookpress.com

В распространенном документе говорится, что «действия и политика, о которых идет речь в указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США».

«Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленного указом 13660», — отмечается в пояснительной записке Байдена.

Речь идет об ограничениях в отношении России, которые были введены нынешней администрацией 21 февраля 2022 года и при экс-главах США Дональде Трампе и Бараке Обаме от 20 сентября 2018 года, 6, 16 и 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

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