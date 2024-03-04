Байден продлил действие антироссийских санкций

Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В распространенном документе говорится, что «действия и политика, о которых идет речь в указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США».

«Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленного указом 13660», — отмечается в пояснительной записке Байдена.