На Украине разрешили конфисковать активы журналиста Киселева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск Минюста страны о конфискации активов, якобы принадлежащих гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Об этом сообщило украинское издание "Главком".

При этом в списке подлежащих конфискации активов фигурируют доли в киевских компаниях, автомобиль и недвижимость в Крыму, которые якобы принадлежат Киселеву.

Месяц назад Минюст попросил ввести против Киселева ограничения по статье закона "О санкциях", касающейся "запрещения и ограничения захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины".