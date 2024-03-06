FT: слова Макрона об отправке солдат на Украину обнажили противоречия в НАТО

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат Североатлантического альянса на Украину поставило членов НАТО в сложное положение и продемонстрировало стратегические противоречия между ними.

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Об этом в редакционной статье сообщает британская газета Financial Times (FT). В материале подчеркивается, что слова Макрона о возможном направлении западных солдат на Украину поставили союзников на НАТО в сложное положение.

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Как раз тогда, когда требуется выступать единым фронтом в поддержку Киева, в альянсе обнажились имеющиеся стратегические противоречия, в первую очередь, с ФРГ, по поводу военной помощи Украине. Газета отмечает, что многие члены НАТО обоснованно опасаются, что если они отправят своих военных на Украину, то вступят на путь прямой конфронтации с Россией.

Многие западные лидеры боятся даже обсуждения такого шага, так как оно может сильно отразиться на общественном мнении, усилив усталость от конфликта. Кроме того, подобные дискуссии лишь усилят пропагандистские позиции России, утверждающей, что конфликт на Украине спровоцировало НАТО. До этого лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.