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Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент страны Джо Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями. Об этом передает РИА Новости.

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы
© Lenta.ru

Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы и подчеркнул, что тот использует судей и прокуроров для победы в кампании. По мнению политика, США «лучше этого»

«Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно», — призвал он.

Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.

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