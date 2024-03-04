Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент страны Джо Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями. Об этом передает РИА Новости.

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Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы и подчеркнул, что тот использует судей и прокуроров для победы в кампании. По мнению политика, США «лучше этого»

«Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно», — призвал он.