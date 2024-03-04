В ФРГ ответили на слова Захаровой о денацификации Германии

В МИД ФРГ прокомментировали слова Захаровой о Германии
Берлин принял к сведению слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о незавершённой денацификации в Германии, рассказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер. Об этом пишет RT.
Ранее Захарова предположила, что перехваченные переговоры высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост показали, что в Германии не завершён процесс денацификации.
«Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению. Мы не позволим этому запугать нас», — отметил Кристиан Вагнер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что власти ФРГ обеспокоены утечкой разговора об атаке Крымского моста, а не самим планом. По его мнению, такая реакция Берлина «говорит о многом».