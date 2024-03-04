Польшу хотят втянуть в украинский конфликт
Польшу активно пытаются втянуть в российско-украинский конфликт, который никак не касается Варшавы, говорится в материале польского издания Myśl Polska.
По словам автора издания, поляки все еще могут выбрать мир. Он уверен, что Польше не обязательно отправлять своих сыновей на смерть. Обозреватель считает, что не нужно разрушать Польшу, чего нельзя позволять делать польским политикам.
Он указал, что единственное, что должны делать поляки, так это возвысить свой голос и четко сказать: «мы не хотим умирать за Крым».
То, что полякам рассказывают, что украинцы якобы воюют за Европу, является сказкой, уверен автор Myśl Polska.
“Талдычат о том, что это наша война, о том, что мы уже в ней участвуем. О том, что конфронтация с Россией неизбежна и это только вопрос времени. Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь”, — пишет журналист.
В заключении автор добавил, что украинский конфликт не является делом Польши, и никогда не должен им стать.