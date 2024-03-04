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Лукашенко подписал указ о порядке перевода госорганов на работу в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени».

Лукашенко перевел госорганы на режим работы в военное время
© ТАСС

Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

«Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное», — отмечается в сообщении.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав.

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