Лукашенко перевел госорганы на режим работы в военное время

Лукашенко подписал указ о порядке перевода госорганов на работу в военное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени».
Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
«Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное», — отмечается в сообщении.
26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав.