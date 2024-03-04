В ЕК не смогли назвать сроки принятия плана о вступлении Украины в ЕС

В Еврокомиссии не назвали сроки принятия плана о вступлении Украины в ЕС
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог озвучить сроки принятия плана переговоров по вступлению Украины к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Такое заявление Мамер сделал во время брифинга. По его словам, сейчас Еврокомиссия не готова назвать точные сроки утверждения плана, но работает над тем, чтобы это произошло в ближайшее время.
«Необходимо различать представление Еврокомиссией рамок переговоров Совету – председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – прим. ред.) недавно заявила, что это произойдет в течение марта – и их принятие Советом. И это вопрос, на который мы, Еврокомиссия, конечно, не можем дать ответ. Однако, конечно, мы работаем над тем, чтобы это произошло быстро», — заявил он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу является «самым важным обязательством» в области безопасности.