В ЕК не смогли назвать сроки принятия плана о вступлении Украины в ЕС

«Необходимо различать представление Еврокомиссией рамок переговоров Совету – председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – прим. ред.) недавно заявила, что это произойдет в течение марта – и их принятие Советом. И это вопрос, на который мы, Еврокомиссия, конечно, не можем дать ответ. Однако, конечно, мы работаем над тем, чтобы это произошло быстро», — заявил он.