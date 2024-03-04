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В Еврокомиссии не назвали сроки принятия плана о вступлении Украины в ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не смог озвучить сроки принятия плана переговоров по вступлению Украины к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В ЕК не смогли назвать сроки принятия плана о вступлении Украины в ЕС
© globallookpress.com

Такое заявление Мамер сделал во время брифинга. По его словам, сейчас Еврокомиссия не готова назвать точные сроки утверждения плана, но работает над тем, чтобы это произошло в ближайшее время.

«Необходимо различать представление Еврокомиссией рамок переговоров Совету – председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – прим. ред.) недавно заявила, что это произойдет в течение марта – и их принятие Советом. И это вопрос, на который мы, Еврокомиссия, конечно, не можем дать ответ. Однако, конечно, мы работаем над тем, чтобы это произошло быстро», — заявил он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу является «самым важным обязательством» в области безопасности.

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