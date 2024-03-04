Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году Киев использовал около 788,4 миллионов долларов конфискованных активов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Шмыгаль сделал во время общения с журналистами. По его словам, к таким активам относятся банки и предприятия.

«В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (около 788,4 миллиона долларов по текущему курсу — прим. ред.) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия», — заявил украинский премьер.