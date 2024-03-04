Лавров заявил о планах Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада намерены «прибрать к рукам» руководство Молдавии . Об этом министр сказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Как отметил Лавров, западные страны после развала СССР начали вклиниваться в отношения России и её соседей, что видно по проводимой ими политике в Центральной Азии и Закавказье.