Во Франции потребовали остановить «безумного» Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в стремлении к войне. Об этом он заявил в соцсети X.

«Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» — призвал политик, комментируя слова французского лидера о скорой войне в Европе.

Ранее Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на Украину, что вызвало волну критики. В частности, в Париже прошла акция протеста против отправки военнослужащих на территорию страны.