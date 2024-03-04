СМИ сообщили о массовом желании депутатов покинуть фракцию Зеленского

Многие депутаты от украинской правящей партии «Слуга народа» планируют досрочно сложить мандаты. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

По словам собеседника издания, ранее сообщалось, что сложить мандаты хотят около 20 человек, которые уже написали заявления.

«Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции», - заявил источник.

Он добавил, что во фракции «постоянный хаос» и «каждый занимается чем хочет», а руководство «Слуги народа» не посвящает депутатов в свои планы. Также собеседник страны утверждает, что многих членов фракции угнетает ситуация с ВСУ и «неоправдавшиеся надежды».

«Информация кое-как доходит перед заседаниями, в стиле: «Нажми зеленую [кнопку] за то и за это». С нами вообще не считаются, но зато постоянно какие-то угрозы по типу «будете нести ответственность перед людьми». Это уже всех тупо достало», - заключил источник издания.