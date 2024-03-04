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Орбан: В украинском конфликте не будет победителей

Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
© РИА Новости

«Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», – передает ТАСС слова Орбана.

Также премьер-министр отметил, что сейчас Венгрия должна отказать от отношений с Россией, но именно в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

«Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», – добавил глава правительства.

Ранее Орбан заявлял, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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