Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», – передает ТАСС слова Орбана.
Также премьер-министр отметил, что сейчас Венгрия должна отказать от отношений с Россией, но именно в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.
«Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», – добавил глава правительства.
Ранее Орбан заявлял, что в Европе никто не верит в победу Украины.