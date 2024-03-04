В Латвии нашли брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью
Уже почти полтора года на одной из улиц Риги стоит брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью, которая, скорее всего, должна была быть передана Украине. Об этом пишет LSM.
По данным издания, о припаркованном на улице Лактас в Риге микроавтобусе, в котором находятся коробки с гуманитарной помощью, рассказал мужчина, практически ежедневно проезжающий мимо него.
При этом выяснилось, что транспортное средство принадлежит Обществу поддержки SAIV, которое ранее совершало поездки на Украину, однако сейчас по найденному в соцсетях номеру телефона никто не отвечает.
В Дирекции безопасности дорожного движения подтвердили, что транспортное средство было «брошено или припарковано на долгое время».
«Было выписано предупреждение с указанием срока, в который владелец транспортного средства должен переместить его. Если этого не будет сделано, мы также сможем принять решение об эвакуации транспортного средства», - заявила изданию специалист по связям с общественностью полиции Рижского самоуправления Арика Верзе.
Срок, в течение которого необходимо будет выполнить предписание, составляет 15 дней, так как не пройден техосмотр. В полиции предупредили, что если владелец микроавтобуса не откликнется, то машину эвакуируют. Однако гуманитарная помощь из нее изъята не будет, поскольку это частная собственность.
Ранее родители латвийских школьников заявили, что их просят принести гуманитарную помощь для нацбатальонов Вооруженных сил Украины. Мама одного из учеников рассказала СМИ, что всех школьников и их родителей предупредили, что они должны купить лапшу быстрого приготовления, порошковое пюре, консервы, кофе, печенье, орехи, кофе, чай и трусы, носки, газовые горелки, шампуни, лекарства и прочее.