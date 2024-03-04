В Латвии нашли брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью

Уже почти полтора года на одной из улиц Риги стоит брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью, которая, скорее всего, должна была быть передана Украине. Об этом пишет LSM.

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По данным издания, о припаркованном на улице Лактас в Риге микроавтобусе, в котором находятся коробки с гуманитарной помощью, рассказал мужчина, практически ежедневно проезжающий мимо него.

При этом выяснилось, что транспортное средство принадлежит Обществу поддержки SAIV, которое ранее совершало поездки на Украину, однако сейчас по найденному в соцсетях номеру телефона никто не отвечает.

В Дирекции безопасности дорожного движения подтвердили, что транспортное средство было «брошено или припарковано на долгое время».

«Было выписано предупреждение с указанием срока, в который владелец транспортного средства должен переместить его. Если этого не будет сделано, мы также сможем принять решение об эвакуации транспортного средства», - заявила изданию специалист по связям с общественностью полиции Рижского самоуправления Арика Верзе.

Срок, в течение которого необходимо будет выполнить предписание, составляет 15 дней, так как не пройден техосмотр. В полиции предупредили, что если владелец микроавтобуса не откликнется, то машину эвакуируют. Однако гуманитарная помощь из нее изъята не будет, поскольку это частная собственность.