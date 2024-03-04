В Литве извинились за использование слогана президентской кампании Путина

Глава предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Литвы Миндаугас Линге принес извинения за использование слогана предвыборной кампании российского лидера Владимира Путина. Об этом со ссылкой на LRT пишет РИА Новости.

По данным издания, в предвыборной кампании Ингриды Шимоните был использован слоган «Сильный президент - сильная страна», практически повторяющий лозунг «Сильный президент - сильная Россия», с которым нынешний российский лидер шел на выборы в 2018 году.

Глава предвыборного штаба Миндаугас Линге признал, что «формулировка вызывает определенные ассоциации».

«Наверное, ее неуместно использовать, просто ту же идею можно выразить другими словами», - заметил Линге, подчеркнув, что была допущена «элементарная ошибка».

Сама Шимоните заявила, что реагирует на критику спокойно, так как выборы не выигрывают при помощи лозунгов.

Выборы президента республики пройдут 12 мая. Необходимое количество подписей для выдвижения кандидатами в президенты уже собрали: премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидат в президенты от правящего «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы», бывший судья Конституционного суда, кандидат от Партии свободы Дайнюс Жалимас, а также баллотирующийся на второй срок президент страны Гитанас Науседа, пишет Sputnik Литва.