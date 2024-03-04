Бербок призвала принять Балканы в ЕС из-за угрозы дестабилизации от России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Западных Балкан заслуживают поддержки на пути в Евросоюз, поскольку в Европе нельзя оставлять «серые зоны», которые Россия может использовать для дестабилизации». Ее слова приводит агентство DPA.

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«Мы нигде в Европе не можем позволить себе серые зоны и должны сделать все возможное, чтобы вместе закрыть фланги, которые РФ может использовать для своей политики дестабилизации, дезинформации и проникновения», — заявила Бербок перед отъездом в регион.

По ее словам, вступление стран Западных Балкан в ЕС стало геополитической необходимостью «перед лицом жесткого империализма России».

Бербок подчеркнула, что «мы делаем все возможное, чтобы поддержать шесть государств региона на их пути в Евросоюз».

До этого Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности. Глава германского оборонного ведомства подчеркнула, что если на Западных Балканах не будет сильного европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».