Медведев поговоркой про ежа проиллюстрировал подрывную работу США

"Давайте подумаем, - предложил Медведев, - что появилась некая группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения Соединенных Штатов Америки". "И эта группа стран решила, как говорится на русском языке - грубо, но образно - засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам". "Русский язык хорош в этом смысле", - отреагировал зампред СБ РФ на смех в зале.