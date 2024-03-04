Медведев поговоркой про ежа проиллюстрировал подрывную работу США
США едва ли бы смирились с теми способами воздействия, которые сами используют против остальных, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые". Он проиллюстрировал методику Вашингтона русской поговоркой про ежа.
"Давайте подумаем, - предложил Медведев, - что появилась некая группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения Соединенных Штатов Америки". "И эта группа стран решила, как говорится на русском языке - грубо, но образно - засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам". "Русский язык хорош в этом смысле", - отреагировал зампред СБ РФ на смех в зале.
В качестве примеров такого воздействия Медведев назвал попытки "раскачивать внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах через поддержку разрозненных гражданских инициатив, одновременно расставляя вокруг Америки военные базы с ударным вооружением, а в идеологическом направлении - <...> фальсифицируя историю". По словам зампреда СБ РФ, в использовании таких методов заключается "природа политического режима Соединенных Штатов", что показали кризисы прошлого.
"Реакция очевидная будет: такая активность наткнулась бы на жесточайшее противодействие Соединенных Штатов и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0", - заключил Медведев.