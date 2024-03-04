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SRF: конфликт между Францией и ФРГ по Украине играет на руку России

Конфликт между Германией и Францией по теме поддержки Украины выгоден России. Об этом говорится в заявлении издания SRF.

SRF: конфликт между Францией и ФРГ по Украине играет на руку России
© globallookpress.com

«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в заявлении.

Сложности в отношениях двух самых больших государств в ЕС показывают, что единогласной поддержки Украины в объединении нет.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер сообщил, что Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки.

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