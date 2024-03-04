Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что евроинтеграция привела Украину на последнее место в Европе по экономическим и социальным показателям. Об этом он рассказал в своей колонке на платформе «Смотрим».

Медведчук написал, что Украина «сражается за свою нищету», так как страну более 30 лет «кормили сказкой о добром западном инвесторе», который сделает страну богатой, но этого так и произошло.

«Самая бедная страна Европы не может быть независимой по определению. Нищая страна может быть унижена и всячески оскорблена. Ее зерно может быть высыпано на границе, ее товары и транспорт можно не пускать», - отметил он.

Медведчук подчеркнул, что Украина не всегда находилась в таком положении - «ее такой сделали», а «бандеровщина и пещерная русофобия» продолжают делать страну беднее.

Он добавил, что Украина станет «ненужной», если Европа и Россия договорятся.