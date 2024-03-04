В Китае прокомментировали запись разговора немецких военных о Крымском мосте

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя запись разговора немецких военных о Крымском мосте, призвала все стороны украинского кризиса к деэскалации. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, позиция Пекина по украинскому кризису «последовательна и ясна».

«Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации», - подчеркнула Мао Нин.

В начале марта 2024 года главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, переданную ей «товарищами в погонах». Она отметила, что на записи высокопоставленные немецкие офицеры, в том числе глава отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц, обсуждают, «как будут бомбить Крымский мост» с помощью ракет Taurus, которые планировалось передать Киеву и обучить украинцев ими управлять.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация расшифрованных переговоров является «частью информационной войны России», а военачальники обсуждали лишь теоретические сценарии.