Франция предлагала членам НАТО рассмотреть отправку войск на Украину

«Генерал Буркхард написал половине своих коллег по НАТО, изучая возможность создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи от Украины, включая укомплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании», — написал дипломат.