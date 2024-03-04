В Венгрии оценили вероятность встречи Орбана и Зеленского

Для встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским президентом Владимиром Зеленским необходимы предварительные условия, сообщил РИА Новости глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье. По его словам, такие обстоятельства еще не возникли.

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Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы, — заявил Сийярто.

Орбан ранее заявил, что Украина смогла бы сохранить свою государственность, если бы стала буферной зоной между Западом и Россией. По его мнению, такая перспектива может не нравиться украинским гражданам, но их страна находится на карте там, где она есть. Премьер-министр Венгрии добавил, что при таком развитии событий Украине была бы гарантирована безопасность.