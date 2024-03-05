В Красном море перерезана часть кабелей глобального интернета

В Красном море перерезан часть кабелей глобального интернета, а именно кабели связи, которые соединяют Европу, Азию и Африку. Об этом сообщает в своем заявлении компания HGC Global Communications Limited.

«Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена», — заявили в HGC Global Communications Limited.

Уточняется, что речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN. На эти коммуникации приходится до четверти всего траффика в регионе. Связанная с Seacom-TGN-Gulf компания Tata Communications объявила о немедленном начале восстановительных мероприятий.

До этого повреждение коммуникационных кабелей в Красном море сократило сетевой трафик.