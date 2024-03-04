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«Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на польско-украинской границе, где продолжаются протесты европейских фермеров. В погранслужбе Украины сообщают, что польские фермеры продолжают блокировку движения грузовых транспортных средств на всех шести пунктах пропуска на границе.

«Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины
© Lenta.ru

Украинский лидер выразил мнение, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». На данный момент в очереди ожидают почти две с половиной тысячи грузовиков.

Зеленский попытался объяснить поведение Варшавы

Президент Украины заявил, что нужно наконец найти решение ситуации на границе республики и Польши и разблокировать пути для украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом он высказался в конце своего ежевечернего обращения к гражданам.

Нужно найти, наконец, решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали — Владимир Зеленский, президент Украины.

Однако, по словам украинского лидера, Польша использует «трудности истекающей кровью страны» в своей внутренней политической борьбе. «Впрочем, мы пройдем и это», — заключил Зеленский. В конце февраля кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.

Очереди растут не только на границе с Польшей

3 марта представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на пропускных пунктах на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией заметны большие очереди из-за польских фермеров, которые блокируют польско-украинскую границу.

Демченко уточнил, что причиной проблем на границах стали протесты фермеров в Польше. Водителям приходится использовать объездные маршруты, что увеличивает нагрузку на свободные пропускные пункты.

Тем временем в Польше сообщили о возможности временного полного закрытия границы с Украиной.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота. Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом. И разные группы имеют разные интересы», — объяснил польский премьер-министр Дональд Туск.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Отношения Украины и Польши осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

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